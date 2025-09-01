美国伊利诺州州长抨击川普 称派兵进驻城市是入侵

（法新社芝加哥31日电） 美国伊利诺州州长普里茨克（JB Pritzker）今天表示，总统川普派遣军队进驻美国城市的终极目标，是为了要阻止或操弄2026年的期中选举，称这样的部署行动是一种「入侵」。

川普前所未见地派遣军队在洛杉矶巡逻，以压制反对他驱逐移民行动的抗议活动，并在华府打击他所谓失控的犯罪问题。川普表示，正在考虑向巴尔的摩（Baltimore）、芝加哥（Chicago）和其他城市派遣军队。

民主党籍的普里茨克指出，川普政府并未与伊州官员协调相关计画，而共和党籍的川普扬言派兵的其他城市，也同样由他的政治对手掌控。

普里茨克在哥伦比亚广播公司（CBS）周日晨间节目「面对全国」（Face the Nation）中指出：「他想要阻止2026年的选举，或者坦白说，掌控这些选举。他会干脆声称这些选举有问题，然后他手上有部队，就能掌控局势。」

普里茨克表示，任何违反州政府意愿部署部队的行动，「他们要是真的这么做，就会是美军的入侵」。

国土安全部长诺姆（Kristi Noem）稍早向哥伦比亚广播公司表示，她会增加美国移民暨海关执法局（ICE）在伊州的资源，但派遣国民兵（National Guard）或其他部队的决定权在于川普。

川普一如既往地尖刻驳斥普里茨克先前的批评。

川普昨天在他的社群平台「真实社群」（Truth Social）写道：「上周末芝加哥有6人丧生，24人遭枪击，而软弱又可悲的伊利诺州州长普里茨克却说他在预防犯罪方面不需要帮助。」

川普写道：「他疯了！他最好快点处理好，否则我们就要来了！」

华府正在进行的军队部署行动已进入第3周，哥伦比亚广播公司指出，当地犯罪率急剧下降，凶杀案下降41%，抢劫案下降69%，劫车案下降83%。