美国伊朗会谈将登场 去年6月空袭核设施后首次

afp_tickers

3 分钟

（法新社阿曼首都马斯开特5日电） 伊朗和美国6日将于阿曼会谈；华府一面希望确认伊朗核计画等议题是否仍有外交解决的可能，同时并未排除动武选项。

这场会谈稍早因地点、时间与形式出现不确定性后，双方终于4日晚间共同宣布敲定，将是去年6月美国与以色列联手对付伊朗并空袭核设施以来，美伊再次会谈。

这场在波斯湾国家阿曼登场的会谈，预计由川普特使魏科夫（Steve Witkoff）与伊朗外长阿拉奇（Abbas Araghchi）分别率领各自代表团上阵。

阿拉奇会谈前在X贴文：「伊朗以清醒的头脑与过去一年的警觉进行外交。我们本着善意参与，并坚守我们的权利。」

「既有承诺必须获得履行。平等地位、相互尊重与互利不是口号，而是不可或缺，也是持久协议的支柱。」

伊朗表示期盼华府能「以负责任、务实且认真的态度」参与讨论。

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）表示，美方代表团打算探究让伊朗「核能力归零」，并警告美方除了外交之外，还有许多选项可供运用。

不到一个月前伊朗还处于新一波全国性示威潮高峰。人权团体指出，伊朗当局对抗议活动进行镇压，造成数千人丧生。

川普先前因伊朗当局镇压示威者而扬言动武，甚至曾向示威者表示「援助正在路上」，但他最近几天的谈话重心则放在遏止伊朗的核子计画；西方国家担忧伊朗核计画旨在制造核弹。

美国副总统范斯（JD Vance）4日接受SiriusXM专访时表示，川普将「保留各种选项」。

范斯说：「他将与所有人对话，尽量以非军事手段达成目标，如果他认为军事行动是唯一选项，那他最终仍会选择那条路。」