美国伊朗第2轮重大核谈判将在罗马展开

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（法新社罗马19日电） 美国和伊朗上周在阿曼王国就德黑兰当局的核子计画进行首轮磋商，双方均称会谈富有「建设性」，两国今天将在罗马再次展开相关重大谈判。

伊朗国营电视台今天稍早播出的画面显示，伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）已抵达罗马，准备和美国中东特使魏科夫（Steve Witkoff）进行会谈，仍由阿曼担任中间人。

美国与伊朗1周前在阿曼首都马斯开特（Muscat）举行德黑兰当局称为「间接会谈」的磋商。这是美国总统川普（Donald Trump）在第1个任期于2018年退出具里程碑意义的伊朗核协议以来，美伊这对宿敌首次进行如此高层级会谈。

川普本月17日表示，他不急着对伊朗动用军事手段，「我认为伊朗想要谈判」。

阿拉奇18日指出，伊朗于首轮谈判期间在美方身上「观察到某种程度的认真态度」，但对华府的意图仍存疑。

阿拉奇昨天在莫斯科举行记者会时说：「虽然我们严重怀疑美方的意图及动机，无论如何，我们将参与明天（19日）的谈判。」

伊朗官员一向坚称，美伊谈判只聚焦核子计画和撤销制裁等议题。

阿拉奇还谈到，如果华府克制自己「不要提出不合理和不切实际的要求」，伊朗「是有可能」和美国达成协议。他没有进一步说明自己的意思。

根据伊朗国营电视台，伊美第2轮核谈判将在伊朗当地时间今天中午（台湾时间下午4时30分）召开。