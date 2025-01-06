美国会将召开联席会议 认证川普当选总统

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（法新社华盛顿5日电） 川普支持者冲进美国国会大厦试图扭转他败选事实的4年后，国会议员将于明天开会，确认他赢得2024年总统大选，也正式确定这位共和党人从政治耻辱中东山再起。

1月6日国会联席会议前夕，一场强烈风暴预计将让华盛顿在一夜之间覆盖在大雪中，让一场戏剧性事件变得更加戏剧化。

从几乎所有标准来看，现年78岁的川普都完成了漂亮的王子复仇记。

4年前，他所属政党的领袖们似乎乐于背弃他，但现在，他们却急于拥抱这位两次遭弹劾、遭到刑事定罪的领导人。

在去年11月总统选举中击败副总统贺锦丽（Kamala Harris）后，川普将在1月20日宣誓就职，届时整个共和党以及每一位党籍国会议员都将受他指挥。

明天的仪式最多可能只会让贺锦丽不安；根据美国宪法，贺锦丽身为副总统，必须主持总统选举胜选认证工作。

这一进程将为川普1月20日就职大典启动为期两周的倒数计时，届时他将在国会大厦台阶举行的仪式上展开第2任期；4年前，他的支持者曾在同样的地点进行斗争，意图扰乱美国民主。

尽管明天的认证预计将顺利进行，但全国各地仍笼罩着不安的气氛。

元旦当天，一名自称出生于美国的圣战士在纽奥良发动大规模杀戮事件，另外在拉斯维加斯川普饭店外还发生特斯拉卡车爆炸的自杀事件，让今年震撼开场。

与此同时，已故前总统卡特为期6天的国葬仪式已于昨天开始，政府大楼悬挂的美国国旗一个月内都将降半旗致哀，包括川普就职典礼期间。

为了防止骚乱，当局在国会大厦周边竖起安全栅栏。

众议院共和党籍议长强生（Mike Johnson）则更担心即将到来的暴风雪，他告诉议员周末不要离开华盛顿，以免困在别处无法回来。

强生今天告诉福斯新闻（Fox News）：「不要走远，无论我们是否陷入暴风雪中，我们都可聚集在议事厅确保这一切完成。」

对川普极度忠诚的共和党籍众议员葛林（Marjorie Taylor Greene）宣称，「如有必要」，她会步行前往国会大厦」。