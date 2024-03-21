美国会将进入休会期 援乌包裹方案仍卡关

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（法新社华盛顿20日电） 美国国会本周末将进入为期两周的休会期，但尚无关于援乌方案的明确计画。白宫要求提供急需的军事援助，协助亲西方的乌克兰对抗俄罗斯全面入侵。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）警告，他的国家迫切需要支援，以补足逐渐减少的弹药库存，希望美国批准在国会山庄搁置的950亿美元包裹方案。

但身为川普盟友的联邦众议院议长强生（Mike Johnson）顶住对这项法案举行表决的压力。这项法案也包括向以色列与台湾提供支援。

强生今天表示，美国已批准向基辅提供1100美元资金，他不会关闭提供额外经费的大门，并承诺在国会议员完成延宕已久的2024年联邦预算后，将立刻回来审议援乌议题。

强生向媒体表示：「我们正在考虑许多途径…我们必须在世界舞台上展现力量，我们将这么做。」

但国会预计将在周末后休会至4月8日，参、众两院在本周剩余时间的行动，主要以协商政府经费为主。

联邦参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）今天说：「国家安全追加预算案搁置在议长强生桌上的时间越久，乌克兰的局势就愈来愈令人绝望。」

他警告乌克兰不仅面临弹尽援绝，还有军队人力不足问题，并表示如果强生同意举行表决，众院将透过这个包裹法案提供强烈支持。

他说：「俄罗斯现在制造的炮弹与弹药量，是美国与欧洲的3倍，而乌克兰部队正在当地承受苦果。」