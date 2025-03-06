美国会移民政策激辩 4民主党市长反击纵容犯罪控诉

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（法新社华盛顿5日电） 美国共和党人寻求支持总统川普的非法移民驱逐行动，而纽约等4座城市的民主党籍市长今天因为「纵容犯罪」的移民政策在国会受到严厉批评。

波士顿市长吴弭（Michelle Wu）、芝加哥市长强生（Brandon Johnson）、丹佛市长强斯敦（Michael Johnston）和纽约市长亚当斯（Eric Adams）今天因为限制与联邦移民官员合作的「庇护城市」（Sanctuary City）政策，而遭到严厉质询。

这4座城市都在苦苦应对从墨西哥跨境而来的大量移民，由共和党人主导的联邦众议院监督委员会议员针对这些城市的街头犯罪问题对这几名市长施压。

监督委员会主席柯默（James Comer）说：「庇护城市让我们所有人更不安全，根本是公共安全梦魇。这就是我对庇护城市发起调查，以及这些市长今天来到这里的原因。」

他说：「我们不能让纵容犯罪的外国人政策和蓄意阻挠执法的庇护城市继续危害美国社区…今天将对吴弭、强生、强斯敦和亚当斯究责，因为他们未能遵循法律和保护美国人民。」

共和党人给予亚当斯比另外3位市长更为宽容的待遇，因为在川普政府司法部撤销他的贪腐和贿赂案件后，亚当斯已在移民问题上展现出对白宫政策的配合。

正在争取另一个任期的亚当斯一再否认他对移民议题的强硬立场与司法部的裁决有关，强调「没有利益交换，也没有协议，我没有做错事」。

不过警察出身的亚当斯为纽约的庇护状态辩护，称纽约去年犯罪率下降，还说纽约重大犯罪率连续3个月均呈现双位数减少。

他说：「需要澄清的是，『庇护城市』分类并不代表我们的城市将永远都是暴力罪犯的避风港，也不会赋予纽约市违反联邦移民法律的权力。」

丹佛市长强斯敦表示，他宣誓就职后，已有4万2000名移民在短短18个月内抵达丹佛，形容这是「美国所有城市中人均移民涌入最多的城市」。

强斯敦详细描述丹佛是如何在住房、工作培训和其他计画上协助这些移民，称他的城市「已做出选择」要热烈欢迎移民，结果让这座城市「更壮大也更紧密」。