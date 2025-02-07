美国会议员提案 政府全面禁用DeepSeek

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿6日电） 忧心使用者数据的安全，美国国会议员今天提出法案，禁止政府拥有的设备及装置使用中国人工智慧（AI）新创公司深度求索（DeepSeek）的聊天机器人应用程式。

纽泽西州民主党籍联邦众议员高特海默（Josh Gottheimer）和伊利诺州共和党籍联邦众议员拉胡德（Darin LaHood）以「对美国国家安全构成惊人的的威胁」为由，共同提出这项法案，并示警DeepSeek与中国政府之间存在「直接关系」。

这项法案提出之前，美国网路安全公司Feroot Security昨天的报告判定，DeepSeek包含能够将使用者数据传输给中国国营电信公司中国移动集团的隐藏程式码。

中国新创公司DeepSeek上个月推出低成本、高品质的聊天机器人，震惊全球人工智慧产业，撼动美国和其他国家在持续AI技术开发竞赛中的领先地位。

高特海默在声明中说：「中国共产党已经非常明确地表示，它将利用所掌握的任何工具来破坏我们的国家安全，散布有害的恶意假讯息，并收集有关美国人的数据。」

称DeepSeek是一家「与中国共产党有关的公司」的拉胡德说，「在任何情况下」都不允许其「获取敏感的政府或个人数据」。

在美国众议院开始立法之际，韩国各部会和警方表示，他们正陆续阻止DeepSeek进入他们的电脑，因为韩国数据监管机构要求DeepSeek说明如何管理使用者资讯但未得到回应。