立足瑞士 报道世界
登录

美国会议员提案 政府全面禁用DeepSeek

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿6日电） 忧心使用者数据的安全，美国国会议员今天提出法案，禁止政府拥有的设备及装置使用中国人工智慧（AI）新创公司深度求索（DeepSeek）的聊天机器人应用程式。

纽泽西州民主党籍联邦众议员高特海默（Josh Gottheimer）和伊利诺州共和党籍联邦众议员拉胡德（Darin LaHood）以「对美国国家安全构成惊人的的威胁」为由，共同提出这项法案，并示警DeepSeek与中国政府之间存在「直接关系」。

这项法案提出之前，美国网路安全公司Feroot Security昨天的报告判定，DeepSeek包含能够将使用者数据传输给中国国营电信公司中国移动集团的隐藏程式码。

中国新创公司DeepSeek上个月推出低成本、高品质的聊天机器人，震惊全球人工智慧产业，撼动美国和其他国家在持续AI技术开发竞赛中的领先地位。

高特海默在声明中说：「中国共产党已经非常明确地表示，它将利用所掌握的任何工具来破坏我们的国家安全，散布有害的恶意假讯息，并收集有关美国人的数据。」

称DeepSeek是一家「与中国共产党有关的公司」的拉胡德说，「在任何情况下」都不允许其「获取敏感的政府或个人数据」。

在美国众议院开始立法之际，韩国各部会和警方表示，他们正陆续阻止DeepSeek进入他们的电脑，因为韩国数据监管机构要求DeepSeek说明如何管理使用者资讯但未得到回应。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 詹尼斯·马夫里斯

未来的瑞士中立模式是什么？

瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。

参与讨论
381
272 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
57
114 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 杰西卡·戴维斯·普吕斯

药品短缺对您的医疗体验有何影响？

您是否曾在药房买药时被告知没有现货？在瑞士和许多其他国家，药品短缺问题日益严重，从抗生素到普通止痛药都受到影响。

参与讨论
10
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团