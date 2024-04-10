美国公布自来水永久化学物质含量标准 避免健康危害

3 分钟

（法新社华盛顿10日电） 为避免大众遭受有毒的「永久化学物质」危害，美国总统拜登政府今天宣布首个全国性自来水标准。这些化学物质可能导致的严重健康问题包括癌症或影响儿童发展等。

肉眼无法看见的全氟及多氟烷基物质（PFAS）存在于水、土壤、空气和食物中，它们会在人体中累积，在环境中也无法自然分解。

美国环境保护署（Environmental Protection Agency, EPA）表示，这项新规定将减少约1亿人在供水中接触到PFAS的机会，进而避免数以千计人死亡，以及数以万计人患上严重疾病。

在非营利组织「环境工作团」（Environmental Working Group）负责政策问题的贝内什（Melanie Benesh）告诉法新社：「这对美国公共卫生来说，堪称巨大胜利。」

「从饮用水中去除这些化学物质有助减少接触、降低公卫系统负担，最终还能拯救生命。」

这项新规定分别针对饮用水中的5种PFAS设定上限。其中包含最常见的2种PFAS：过去可见于铁氟龙不沾锅的污染物全氟辛酸（PFOA）；以及曾用于3M公司思高洁（Scotchgard）系列产品和消防泡沫的全氟辛烷磺酸（PFOS）。思高洁是用于保护衣物和地毯的涂层技术。

具体来说，这2种化学物质的含量不得超过1兆分之4，远比加拿大等国家的标准严格。在加拿大，PFOA含量不得超过1兆分之200，PFOS含量则不得超过1兆分之600。

环境工作团资深科学家安德鲁斯（David Andrews）表示，据他所知，这应是全球最严格的饮用水PFAS标准。