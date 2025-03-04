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美国冻结对乌军援 波兰物流中心出现援助中断迹象

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（法新社华沙4日电） 波兰总理图斯克今天表示，美国冻结对基辅的军事援助，已经在该国负责运送武器和人道物资至邻国乌克兰的物流中心显现出来。波兰外交部发言人朗斯基则指出，当前情势十分严峻。

美国总统川普与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宫发生公开冲突后，华府决定暂停对饱受战火摧残的乌克兰提供军事援助。

图斯克（Donald Tusk）告诉媒体记者：「我们没有理由认为这只是说说而已。」这些援助物资通常经由欧洲联盟（EU）和北大西洋公约组织（NATO）成员国波兰转运。

图斯克还说：「从边境以及我们的（物流）中心传来的消息…都证实美方发布的相关声明。」但他未进一步说明细节。

波兰今天还表示，美国暂停对乌军援使情势变得「十分严峻」，并强调华府做出这项决定前，未与北约盟国协商。

波兰外交部发言人朗斯基（Pawel Wronski）告诉媒体记者：「这是一项非常重要的决定，且情势十分严峻。」

他强调，这是在没有事先通知，或与北约军事盟国协商的情况下做出的决定。

「纽约时报」（The New York Times）报导，军援暂停已立即生效，将影响金额达数以亿计美元正在运往乌克兰的武器装备。

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