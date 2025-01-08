美国前总统卡特灵柩停灵国会 供民众瞻仰遗容至9日

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（法新社华盛顿7日电） 美国已故前总统卡特（Jimmy Carter）的灵柩今天在隆重庄严的军事仪式中移灵到国会山庄，将供民众瞻仰遗容直到9日举行国葬为止。

卡特于2024年12月29日逝世，享嵩寿100岁，他在1977年到1981年担任一任总统，因卸任后为人道主义付出的努力广受赞赏，于2002年荣获诺贝尔和平奖。

卡特的灵柩从他的家乡乔治亚州启程，在经过一整天后，运抵白雪覆盖的美国国会山庄，将停灵供民众瞻仰遗容至9日。

美国公共电视网（PBS）的现场直播画面显示，一群民众经过国会山庄圆形大厅向卡特致敬，许多人停下脚步默哀。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）在社群平台X上表示：「总统卡特今天停灵国会山庄圆形大厅供瞻仰时，我向他致敬。我们代表全体国防部，与卡特家人和所有美国人缅怀他非凡的一生、杰出的贡献与对我们国家的服务。」

卡特以国旗覆盖的灵柩藉美国空军一号（Air Force One）总统专机运抵华府后，被抬到送葬队伍中的炮架上，沿着与他就职游行相反的道路，从美国海军纪念馆（US Navy Memorial）运至国会山庄。

数以百计的美国军人陪同队伍沿着宾夕法尼亚大道（Pennsylvania Avenue）游行。最近的冬季风暴带来降雪，促使此区的联邦办公室与学校停班停课，宾夕法尼亚大道上的积雪已清除。

之后，军方扶灵人把卡特的灵柩抬到国会山庄圆形大厅，在那里举行了简短仪式，而卡特的家人、国会议员与包括首席大法官罗伯兹（John Roberts）与副总统贺锦丽（Kamala Harris）等政要都出席。

卡特是在国会山庄供瞻仰的第13位前美国总统，第一位是1865年遭刺杀的林肯（Abraham Lincoln）。

这场仪式是在2021年1月6日国会山庄暴动案周年的隔日举行，因此更具有意义。国会山庄暴动案发生期间，川普的支持者闯入国会山庄，试图阻挡拜登胜选的认证。

6日，国会在未受干扰下认证川普击败贺锦丽胜出，整个国会建筑戒备森严。

卡特的国葬9日将在华盛顿国家大教堂（National Cathedral）举行。华盛顿国家大教堂是美国圣公会教堂，先前也曾举行过前总统艾森豪（Dwight Eisenhower）、雷根（Ronald Reagan）、福特（Gerald Ford）与老布希（George H.W. Bush）的葬礼。

现任总统拜登将为同为民主党的卡特致悼文，预计柯林顿（Bill Clinton）、小布希（George W. Bush）、欧巴马（Barack Obama）与川普（Donald Trump）这4位在世的前总统都将出席。

拜登已宣布9日为全国哀悼日，联邦政府办公室当天将关闭。

他也下令依照惯例降半旗30天，这意味着川普1月20日就职时依旧维持降半旗，共和党籍的川普对此提出了批评。

身为首位活到百岁的前总统，卡特自2023年2月以来一直在家乡乔治亚州平原镇（Plains）接受安宁疗护，他最后于2024年12月29日辞世，将安葬于已故妻子、前第一夫人罗莎琳（Rosalynn Carter）身旁。