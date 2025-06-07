美国加强打击非法移民 洛杉矶街头、纽约法院逮人

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（法新社洛杉矶/纽约6日电） 今天在美国西岸大城洛杉矶有荷枪实弹蒙面联邦干员执行大规模扫荡移民行动，在东岸大城纽约也有联邦干员在法院突袭移民，以强势方式展现美国总统川普对非法移民的打击。

在这两座全球最族群多元化的城市，从法院大楼到五金卖场停车场等地点，美国联邦干员强制将移民铐上手铐押入便衣警车。

这些干员采取激烈手段，在洛杉矶至少3个地区执行前所未有的突袭行动，拘捕了数十人。

据媒体报导，其中1场行动距离洛杉矶市府大楼不到3.2公里，抗议群众朝联邦干员丢掷鸡蛋并破口大骂，愤怒的民众并追逐美国移民暨海关执法局（ICE）的车队，干员则投掷闪光弹试图驱散群众。

洛杉矶市长巴斯（Karen Bass）发布声明表示：「这座城市以移民为荣，我身为市长对于发生的事深感愤怒，移民在如此多方面对我们的城市做出贡献。」

她还说，联邦干员的「这些手段在我们的社区散播恐惧，并破坏我们城市的基本安全原则」。

在洛杉矶郡圣塔蒙尼加市（Santa Monica）成长的白宫副幕僚长米勒（Stephen Miller）则在社群媒体平台X发文做出回应，他强调巴斯在这件事上「毫无决定权」，「联邦法律权力最大，且将受到执行」。

在洛杉矶被捕人士当中，包括国际公务员工会（Service Employees International Union）领导人伍尔达（David Huerta）。他获释后透过声明表示：「勤奋工作的人及我的家人与我们社群的成员，被当成罪犯般对待。」

美国移民暨海关执法局的国土安全调查处（Homeland Security Investigations，HSI）发言人欧基夫（Pitts O’Keefe）告诉「洛杉矶时报」（Los Angeles Times），联邦干员是在执行与非法藏匿移民有关的搜索令。

同一天在美国另一侧的纽约，也有数名便衣联邦干员在法院大楼走廊突袭2名移民。据法新社记者目击，干员朝两人大喊不要动，再强迫他们脸部朝下趴在地上，之后将他们上铐逮捕。目前还不清楚两人被捕确切原因。

川普靠着承诺强力扫荡境内非法移民及打击其入境，而获得广泛支持再度当选总统。美国移民暨海关执法局干员最近几周已在美国移民法庭内外加强这类行动。