美国务卿卢比欧否认华府欲赶古巴总统下台

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（法新社华盛顿17日电） 有报导称美国官员曾敦促古巴方面撤换总统狄亚士－卡奈，美国国务卿卢比欧今天否认这项说法。

卢比欧（Marco Rubio）深夜在社群平台X发文指出，「纽约时报」（The New York Times）刊登的报导是「假新闻」，并主张纽时的文章与其他媒体的报导均仰赖「自称了解内情的骗子与说谎者」作为消息来源。

纽时昨天报导，美国总统川普（Donald Trump）政府官员已要求古巴撤换总统，但尚未推动彻底推翻古巴的共产政权。

卢比欧并未说明，他是否认整篇报导，或者仅否认其中部分内容。

纽时指出，美国官员认为狄亚士－卡奈（Miguel Diaz-Canel）是不愿推动改革的强硬派，但美方尚未对撤换他一事下达最后通牒。

卢比欧是来自迈阿密的古巴裔美国人，曾任联邦参议员，他多年来一直推动终结古巴共产体制。

他今天稍早告诉记者，古巴当局应采取比允许海外古巴人在国内投资及拥有个人事业等新措施更「激烈」的行动。古巴昨天才发生全国大停电。

在美军1月突袭委内瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），推翻并带走委国时任左派总统马杜洛（Nicolas Maduro）后，川普加强施压陷入经济危机的古巴，强迫委国停止向古巴供应占其需求一半的石油。