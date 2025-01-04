美国务卿布林肯出访韩日法 可能任内最后一次

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（法新社首尔4日电） 美国与南韩今天宣布，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）下周将赴南韩会谈。南韩总统尹锡悦因上月宣布戒严而被弹劾，检警昨天试图逮捕未果，首尔正深陷政治动荡。

美国总统当选人川普将于本月20日就职，因此这可能是布林肯最后一次以国务卿身分出访。国务院表示，布林肯也将前往日本和法国。

尹锡悦2024年12月3日宣布戒严，但仅实施数小时即遭国会表决解除，国家自此陷入政治危机。

南韩是美国的重要安全盟友。南韩外交部在声明中表示，布林肯将于6日会晤南韩外交部长赵兑烈（Cho Tae-yul），「预期两人将讨论韩美联盟、韩美日合作、北韩议题和区域及全球挑战」。

美国国务院未在声明中直接提到南韩政治乱局，仅称布林肯将谈到「两国如何根据双方共同价值，在全球挑战上建立重要合作关系」。

南韩调查人员昨天试图逮捕尹锡悦，但遭总统护卫阻碍。逮捕令的效期到本月6日，恰好是布林肯预定会晤赵兑烈的日子。

美国国务院表示，布林肯结束南韩访问行程后，将转往另一个亚洲重要盟友日本，「检视美日联盟过去数年达成的重大进展」。

布林肯接着将于8日前往法国，预计会讨论俄罗斯与乌克兰的战争和中东危机。

美国总统拜登在4年任期中不断强调美国盟友的重要性，川普则经常批评美国的伙伴，认为这些国家不公平地依赖美国。