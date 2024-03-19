美国务卿布林肯：美国对菲律宾的防务承诺「坚若磐石」

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（法新社马尼拉19日综合外电报导）美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，美国坚守对菲律宾「坚若磐石」的防务承诺，协防长期盟友菲律宾抵御在南海的武装攻击。

自从菲国总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在2022年6月主政以来，这是布林肯第2次造访马尼拉。布林肯正在进行一趟简短的亚洲访问之行，目的是强化对地区盟友的支持，以对抗中国。

北京当局声称拥有几乎整个南海的主权，无视菲律宾在内数个东南亚国家各自对南海的主张，对于一项宣布中国之主张缺乏基础的国际裁决相应不理。

在菲国与中国的船只近来在菲国外海有争议的岛礁附近发生一连串事件、包括双方船只发生擦撞之后，布林肯重申了美国对菲律宾的防务承诺。

与菲国外长马纳罗（Enrique Manalo）召开联合记者会的布林肯说：「这些航道除了对菲律宾的安全和经济至关重要，对这个地区、美国及全世界的利益也是重中之重。」

布林肯强调：「这是我们和菲律宾站在一起的原因，我们坚守这个坚若磐石的防务承诺，包括美菲共同防御条约。」

马纳罗则指出，如何维持并进一步提升菲国与长期盟友美国的关系，这是未来的挑战。

马纳罗对于美国在近来南海冲突中表态支持菲律宾一事，在联合记者会上向布林肯致谢。