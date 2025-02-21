美国务卿缺席G20外长会议 南非吁合作

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（法新社约翰尼斯堡20日电） 南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）今天为20国集团（G20）外交部长会议揭开序幕，呼吁在地缘政治紧张局势和「日益升高的偏执」中「合作」。

全球大型经济体的外交部长相聚南非约翰尼斯堡（Johannesburg）展开为期两天的会谈，这是首次在非洲举行的G20外长会议，却因美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）缺席而蒙上阴影。

拉玛佛沙说：「至关重要的是，联合国宪章的原则、多边主义和国际法应该一直是我们所有努力的核心，应是让我们团结在一起的黏着剂。」

他说：「地缘政治紧张局势、日益升高的偏执、冲突和战争、气候变迁、流行病、能源与粮食不安全，在在威胁到已很脆弱的全球共存。」

G20成员包括19个国家和欧洲联盟及非洲联盟，目前正在俄罗斯与乌克兰的战争、气候变迁等重要议题上深陷分歧。

全球领袖也在因应美国总统川普重返白宫后大幅改变政策一事上意见相左。

拉玛佛沙说：「作为G20，我们必须继续提倡以外交方案来化解冲突。」

他还说：「我认为重要的是应该铭记，合作是我们最大的力量…让我们试着透过有建设性的交流找到共同点。」

这次外长会议是为今年11月G20峰会铺路，与会者包括俄罗斯的拉夫罗夫（Sergei Lavrov）、中国的王毅、印度的苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、法国的巴霍（Jean-Noel Barrot）、英国的拉米（David Lammy）等。

但卢比欧缺席，在美国与南非近来就多项政策议题起龃龉之际，G20中最富裕的美国仅派驻南非代理大使赴会。

卢比欧宣布不参加这场会议时说：「我的工作是促进美国国家利益，不是浪费纳税人的钱或放任反美主义。」

拉玛佛沙说，卢比欧缺席并非「天大的事」，也不等于抵制，毕竟美国仍然派代表参加。

他告诉记者，希望外交进程「能解决可能出现在双边关系中的细节问题」。

美国先前尤其批评南非带头向国际法院（ICJ）提起诉讼，指控以色列进攻加萨走廊（Gaza Strip）涉及「种族灭绝」行为；以色列予以否认。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）今天也宣布，他不会参加下周在南非开普敦（Cape Town）举行的G20财长暨中央银行总裁会议。