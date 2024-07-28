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美国务卿访日 出席2+2与四方会谈

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（法新社东京28日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天抵达日本，面对日益独断的中国，这是他巩固盟友的亚太行其中一站。

布林肯这趟行程之前3个月，美国总统拜登与日本首相岸田文雄曾在白宫峰会宣布美日关系进入所谓的「新时代」。

布林肯和美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）预定今天稍晚与日本外务大臣上川阳子和防卫大臣木原稔举行2+2会谈。

接下来，布林肯与上川将于明天会见「四方安全对话」（Quad）另外两国成员的外长：印度的苏杰生（S. Jaishankar）以及澳洲的黄英贤（Penny Wong）。四方安全对话被视为对抗北京的堡垒。

基于对中国的不安和对北韩的担忧，日本近年来慢慢放弃严格的和平主义立场，增加国防开支，并展开行动取得「反击」能力。

日本和菲律宾本月签署国防协议，允许在彼此领土部署军队。

「华盛顿邮报」（Washington Post）报导，奥斯汀今天将会宣布，把目前主要为行政办公室的驻日美军总部，升级为由三星级指挥官领导的全军种或「联合部队」总部。

今天的会谈也将讨论到，加强华盛顿利用核武等军事能力，来保护日本的「延伸吓阻」承诺。

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