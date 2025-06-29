美国参议院通过就川普开支法案展开辩论

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（法新社华盛顿28日电） 美国共和党籍联邦参议员今天以些微优势通过程序性投票，参院要就总统川普「大而美法案」展开辩论。该法案对川普第2任期施政计画至关重要，他亟欲在7月4日前将之签署成法。

川普（Donald Trump）希望藉由「一项大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）巩固政治遗产，该法案将延长他即将到期的第一个总统任期减税措施，规模高达4兆5000亿美元，并加强边境安全。

然而，放眼明年国会期中选举的共和党议员对这项法案抱持歧见。法案可能导致数以百万最穷困的美国民众失去医疗保险，并使美国赤字增加逾3兆美元。

在部分共和党参议员坚持下，「一项大而美法案」的程序性投票一度延迟，川普还因此在社群媒体发文抨击，不过参院最后仍于今天深夜就法案正式展开辩论。

在程序性投票中，参议员们以51票支持、49票反对的些微差距，通过就该法案展开辩论的动议。有2位共和党参议员与民主党阵营同一阵线，投下反对票。

川普持续敦促共和党尽快通过「一项大而美法案」，好让他能于7月4日美国独立纪念日前将之签署成法。

同时，民主党籍的参议员们表示，将拖延程序以抗议这项法案。民主党参院领袖舒默（Chuck Schumer）曾指出，在参院展开辩论并可能进行最终表决之前，民主党会要求共和党议员念出将近千页的法案文本。