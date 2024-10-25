美国发布国安计画促加速AI技术运用

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（法新社华盛顿24日电） 为因应中国等对手威胁，美国今天发布「国家安全备忘录」，首度要求五角大厦和情报机构加快运用人工智慧（AI）技术来强化国安，以减少来自对手的「战略性突袭」风险。

美国官员表示，美国总统拜登（Joe Biden）1年前曾针对AI监管发布行政命令，如今发布这份新的「国家安全备忘录」（National Security Memorandum），是希望在军事上利用AI对抗敌方的同时，又能建立保障措施来维护公民权利。

国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）在美国国防大学（National Defense University）演讲时说：「这是我们国家为了促进国家安全，首次针对如何运用AI能力并管理其风险所订定的策略。」

苏利文说：「我们必须比美国的对手更快地在AI技术和国家安全领域进行部署。他们不断寻求超越我们的军事情报能力。」

一名拜登政府高级官员向记者表示，美国希望开发AI在网路安全、反情报等国家安全领域上的运用，以减少来自对手的「战略性突袭」风险。

这名官员表示：「中国等国家也看见类似契机，藉此将他们的军事情报能力进行现代化改革…重要的是，我们必须加速国家安全社群采纳运用尖端AI能力，来维持我们的竞争优势。」

美国官员预期，随AI技术快速发展，全球主要国家将在军事及情报领域展开竞争。

另一名政府高层表示，当局已指示美国安全机构取得「最强大的AI系统」，需在采购方面投注大量精力，并告诉记者「我们坚信必须在竞争中击败对手」，还说这份备忘录多数内容不涉及机密，但仍有1份针对对手威胁的机密附件。