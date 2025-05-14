美国叙利亚领袖睽违25年首次会面

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（法新社利雅德14日电） 美国总统川普今天先出人意表宣布取消对叙利亚的所有制裁，之后与叙利亚临时总统夏拉会面，敦促他与叙利亚夙敌以色列关系正常化。

川普访问沙乌地阿拉伯首都利雅德期间会见夏拉（Ahmed al-Sharaa），成为25年来与叙利亚领导人会面的首位美国总统。

曾是伊斯兰主义游击队员、圣战分子的夏拉过去也曾在美国通缉名单上，他去年12月引领反对势力推翻长期执政的叙利亚前总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）。

身穿相同颜色西装的夏拉和川普握手时，一旁还有沙乌地事实上的统治者、王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman），力挺当前大马士革政府的土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）也以视讯方式与会。

土耳其和沙乌地都提倡与叙利亚和解，但川普与以色列却因此再度不同调。以色列对夏拉抱持悲观立场，还为削弱长期敌对的叙利亚军力而升高袭击。

白宫表示，川普要求夏拉加入部分波斯湾阿拉伯国家签署的所谓「亚伯拉罕协议」（Abraham Accords），与以色列关系正常化。

白宫指出，川普同时要求夏拉驱逐巴勒斯坦好战分子、要求外国战士离境，并且将关押激进圣战团体伊斯兰国（Islamic State）被捕成员的营地纳入掌控。相关营地目前由土耳其反对的库德族武装分子控制。

叙利亚外交部称许这是「历史性」会晤，不过没有提到亚伯拉罕协议。叙利亚国营媒体在报导中也没有提到与以色列关系正常化的议题。

川普和夏拉长达半小时的会面比预期时间长。川普会后表示，阿塞德时代实施的制裁「真的让叙利亚陷入瘫痪」。

他对波斯湾阿拉伯领袖演说时指出：「无论如何，这都不是件容易的事，但这也让他们有很好、很大的机会。我很荣幸能够这样做。」