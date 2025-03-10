美国商务部长：经济不会衰退 反驳川普说法

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（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普今天拒绝排除美国经济今年将陷入衰退的可能性，商务部长卢特尼克被问到美国民众是否应该为经济衰退做好准备时，他则表示：「绝对不是。」

当川普被美国福斯新闻（Fox News）直接问到今年可能出现经济衰退时说：「我讨厌预测这样的事情。」

他说：「有一段过渡期，因为我们正在做的事情非常大。我们正把财富带回美国。」他还说：「这需要一点时间。」

川普的商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）今天被问到经济衰退的可能性时，给出更加明确的答案。

卢特尼克接受美国国家广播公司（NBC）节目「会晤新闻界」（Meet the Press）访问，被问到美国人是否应该为经济衰退做好准备时说：「绝对不是」。

川普对加拿大、墨西哥、中国等国断断续续地发出关税威胁，让美国金融市场陷入混乱，消费者对今年的前景感到不确定。

美国股市刚刚结束自去年11月总统大选以来最糟糕的一周。美国消费者信心指数下降，因为已经饱受多年通货膨胀之苦的购物者，准备迎接关税可能带来的价格上涨。

川普的亿万富翁顾问马斯克（Elon Musk）正策划大规模政府裁员，加剧人们的忧心。

当被问及是否可能会有衰退，并要求澄清他的言论时，川普在空军一号（Air Force One）上对记者表示：「谁知道呢？」（译者：林沂锋/核稿：陈昱婷）