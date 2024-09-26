美国国会通过临时支出法案 避免政府停摆

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（法新社华盛顿25日电） 美国联邦参议院今天以78票赞成18票反对通过临时支出法案，避免联邦政府于11月5日大选前出现停摆窘境，接下来将送交总统拜登签字。

美国国会参众两院在跨党派合作下，于9月30日最后期限之前先后通过这项法案，让联邦政府获得短期资金运作至12月20日。

法案拨款给各个机构的款项与现有等级一致，但鉴于共和党总统候选人川普两度遭遇暗杀未遂事件，这项法案提供额外2.31亿美元资金来辅助美国特勤局（US Secret Service）。除此之外，法案也加了一笔资金来补助总统交接等事宜。

民主党占多数的联邦参议院今天仅短短数小时就通过法案，因为美国11月5日除将举行总统选举，众议院全部435个席位及参议院其中33个席次也进行改选，议员们均急着回到选区造势，让通常极为缓慢的立法速度加快了不少。

联邦参院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）在声明中表示：「美国人民可以松一口气，因为双方都选择了跨党派合作，国会正在完成工作。」

他说：「我们将维持政府正常运作，避免重要的政府服务措施不必要地停摆。」

这次预算大战虽未如过去吵得那么凶，但政府停摆的可能性确实一度存在，让力拚于11月5日连任的共和党籍众议员捏了一把冷汗。

因为参众两院均未能就10月1日开始的2025财政年度各部门预算达成共识，因此需要通过临时开支法案的「持续（拨款）决议」。