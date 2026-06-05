美国大使：美中开打AI战争 欧洲应与美方站同一侧

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（法新社布鲁塞尔5日电） 美国驻欧盟大使帕兹德今天表示，美国与中国开打「人工（AI）智慧战争」之际，欧洲应站华府这一边，他对欧洲联盟（EU）试图在科技领域与美国「脱钩」的做法感到忧心。

欧盟本周公布一项旨在降低对美国与亚洲科技依赖的计画，包括在云端运算及AI等最敏感的公共采购案中优先考虑欧洲企业。

帕兹德（Andrew Puzder）参加比利时首都布鲁塞尔举行的布鲁塞尔经济安全论坛（Economic Security Forum）时被询及此事，他表示尚未详细研究相关内容，但大致上对事态发展方向感到忧心，「当欧洲试图在这些科技议题上与美国脱钩，我确实感到担忧」。

帕兹德指出，「我们正与中国进行AI战争。我认为美国取胜对西方文明至关重要」，他补充说若北京胜出，可能以经济胁迫手段运用其科技优势，届时对欧洲有害无利。

他强调：「欧洲与美国维持伙伴关系相当重要。」

欧盟提出的「科技主权」方案聚焦于强化欧洲在关键科技领域的本地制造能力，使欧洲能赶上美国与中国脚步。

欧盟执委会（European Commission，EC）称这是攸关欧盟存亡的议题，因为非欧洲企业目前供应欧盟数位产品、服务、基础设施及智慧财产权的占比超过80%。

不过，欧洲尚未孕育出AI巨擘，且长期受制于高昂能源成本。帕兹德示警说，欧洲在AI竞赛中要「靠自己追赶」还差得太远，并表示「欧洲可以透过与美国合作来追赶，这是我们乐见的情况」。