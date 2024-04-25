美国大学院校挺巴活动扩大 加州德州出动警方

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（法新社奥斯汀24日电） 震撼美国多所大学院校的亲巴勒斯坦示威活动，今天扩大至更多校园：南加州大学抗议浪潮惊动警方，德克萨斯州大学发生学生与警方对峙。

美国这波学生抗议浪潮，引爆点是以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）在加萨走廊的战争。

美国盟友以色列去年10月7日遭哈玛斯突袭，造成约1170人丧生后，旋即与哈玛斯开战并攻打其控制的加萨走廊，迄今导致3万4200人死亡。

哥伦比亚大学（Columbia University）最先出现亲巴勒斯坦活动。示威群众包含一些犹太学生，他们否认活动中有反犹事件；但以色列支持者以及忧心校园安全的人士直指有反犹事件，并认为校方在鼓励恐吓和仇恨言论。

上星期，校方要求警方出面，造成数十人被捕。

与此同时，在德州，当局动员镇暴警察和州警至德州大学（University of Texas）奥斯汀（Austin）校区，因应校区内数百名人士发动的「反占领」示威行动。当地媒体报导指有至少17人遭警羁押。

而在加州，洛杉矶的南加州大学（University of Southern California）至少有百名学生发动所谓的校园占领行动后，警方被召至现场处理。媒体报导指出，示威活动大致和平。

其他校园的学生同样发起抗议活动，包括耶鲁（Yale）、麻省理工学院（MIT）、加州大学柏克莱分校（UC Berkeley）、密西根大学（University of Michigan）和布朗大学（Brown University）。