美国大选历史告诉我们：民调或许仅供参考

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（法新社华盛顿4日电） 民调显示，本届由前总统川普对决副总统贺锦丽的美国总统大选，是美国史上最紧绷的总统大选之一。

主要民调机构资料显示，双方阵营陷入拉锯战。

在选举前夕的战场州，综合主要民调数字的538网站（Fivethirtyeight.com）调查显示，双方阵营在宾州支持率都为47.8%，内华达州也几乎相同，而在威斯康辛州、密西根州和北卡罗来纳州，则是仅有1个百分点的差距。

但这么些微的差距可能无法说明一切。

华盛顿美利坚大学（American University）教授康贝尔（W. Joseph Campbell）问道：「我想知道，真的这么接近吗？」

他之所以这么问，是因为民调机构在最近几次选举的表现不佳。

2016年，川普民调落后，最后却仍胜选，令政治建制派措手不及。而事实证明，拜登2020年胜选幅度远小于预期。

2022年，尽管预测会掀起「红色浪潮」，共和党却仅取得微弱的国会多数。

康贝尔说：「对民调机构而言，2020年总统大选的预测表现，整体来说是40年来最糟的一次，让许多人相当难堪。」

川普在政治舞台崛起，很大程度凸显了民调的失误。2016年和2020年，他的支持者人数一直被低估，民调公司不得不调整其统计方法。

●民意调查者的创伤

历史提供了有趣的相似之处：1980年，民调显示时任总统卡特（Jimmy Carter）与挑战者雷根（Ronald Reagan）支持度不相上下，但最后阶段雷根民调飙升，最终以10个百分点的优势获胜。

康贝尔表示：「我不是说2024年的模式会是那样，但我们得记得那件事。」

大公司的民调分析师公开承认面临挑战。

「纽约时报」（The New York Times）首席政治分析师寇恩（Nate Cohn）表示：「不，你不能相信民调…你不能笃定民调领先的候选人就会胜选。」

寇恩解释说，民调机构正在努力修正川普时代出现的系统性偏见。

「2016年和2020年大选对许多民调机构的创伤怎么形容都不夸张。对某些人而言，再次低估川普，可能会对他们的生意和生计构成重大威胁。」