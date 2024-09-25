美国妇人在瑞士选择以安乐死胶囊座舱离世 争议不断

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（法新社日内瓦24日电） 美国一名64岁妇人昨天在瑞士林间静养处以极具争议性的自杀胶囊座舱结束生命。

这种外型如太空舱的Sarco胶囊座舱里面会注入氮气，置身在内的人会因缺氧而亡。

这种胶囊座舱昨天在瑞士与德国接壤边境附近的一个村庄外被使用。

这种透过内部按钮自行操作、外型如人体大小的轻便型胶囊座舱，在瑞士引发一连串法律和道德问题；瑞士禁止主动安乐死（active euthanasia），但协助死亡（assisted dying）数十年来一直合法。

事件发生的同一天，瑞士内政部长波姆-施奈德（Elisabeth Baume-Schneider）向国会议员表示，这种Sarco胶囊座舱「不合法」。

瑞士北部沙夫豪森邦（Schaffhausen）警方表示，已有数人遭到拘留并面临刑事诉讼。

协助死亡团体「最后的避难所」（The Last Resort）今年7月在苏黎世（Zurich）展示了Sarco胶囊座舱，并表示将在几个月内首次使用，他们认为在瑞士使用，不存在任何法律障碍。

「最后的避难所」在声明中表示，死者是来自美国中西部的一名64岁妇人，但未透露姓名。

声明指出，这名妇人「多年来一直因严重的免疫缺陷相关问题而受苦」。

「最后的避难所」共同执行长魏勒特（Florian Willet）是唯一在场的人，他形容这名妇人的临终「平静、迅速且有尊严」。

警方声明指出，沙夫豪森邦检察官办公室「以涉嫌诱导、协助和教唆自杀罪名对数人提起刑事诉讼…已有数人遭警方拘留」。