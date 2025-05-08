美国学术泰斗奈伊逝世 享寿88岁

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（法新社华盛顿7日电） 美国哈佛大学今天宣布名誉教授奈伊（Joseph Nye）过世，享寿88岁。奈伊是一位多才多艺且颇具影响力的政治学家及美国政策制定者，「软实力」一词便是由他所创造。

奈伊昨天与世长辞，他于1964年进入哈佛大学（Harvard University）任教，曾担任哈佛甘乃迪学院（Harvard Kennedy School）院长，并在前总统卡特（Jimmy Carter）与柯林顿（Bill Clinton）任内担任政府职务。

这位新自由主义思想家共撰写了14本书和200多篇期刊文章，研究领域涵盖军备控制与泛非主义等，但他最广为人知的是在1980年代末期提出「软实力」一词。

软实力指的是国家透过吸引力来取得主导地位的概念，此一理念如今遭到美国总统川普嘲弄。

相较于武力与经济制裁等「硬实力」，软实力包括能够赢得他人支持的价值与文化。

奈伊在2004年出版的着作中提到这个主题时写道：「软实力，是让别人也想得到你所追求的结果，是一种吸引力，而非强迫他人。」

他举出的例子，包括前总统小罗斯福（Franklin D. Roosevelt）推行「睦邻政策」后，美国在拉丁美洲的影响力日益增强；相反地，尽管苏联的硬实力日益壮大，莫斯科却因为残暴统治而失去了对东欧的控制。

川普自今年1月重返白宫以来，大幅削弱了美国的软实力，包括取消对外援助、打压国际学生，并试图增加军事开支。

奈伊今年2月接受法新社访问，谈及他如何看待川普的第2任期时写道：「川普其实不是很了解权力，他只把这看作是胁迫与交易。」

他透过电子邮件说：「他把短期成果误认为长期效应。强硬的胁迫权力（例如关税威胁）或许在短期内奏效，但从长远来看，却会促使他国减少对美国的依赖。」

「我们过去80年的成功，也有赖于自身的吸引力。」

但他表示，美国的软实力过去也曾经历过不同的周期性变化，例如在越战期间，美国一度不受欢迎。

他写道：「川普卸任后，我们或许能恢复一些声望，但他已经破坏了人们对美国的信任。」

奈伊承认，单靠软实力有其局限性。他在书中写道：「优质的葡萄酒和起司无法保证法国的吸引力，口袋怪兽（Pokemon）游戏的流行，也不能保证日本能达成他们希望的政策成果。」

外界认为，倘若凯瑞（John Kerry）在2004年赢得总统大选，奈伊可能会是国家安全顾问人选。他也特别关注日本事务，前总统欧巴马（Barack Obama）甚至考虑任命他担任驻日大使。

奈伊担任政府职务期间大多聚焦核政策。他认为，核武的风险本可吓阻主要强权参与第一次世界大战，但自冷战结束以来，核武扩散带来了新的危险。

哈佛大学学者艾利森（Graham Allison）在声明中说：「他（奈伊）最自豪的是在卡特和柯林顿政府时期，在理智和实践上为防止核战争做出的贡献。」（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）