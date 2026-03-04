美国官员：伊朗最高领袖系以色列击毙 非属美军行动

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿3日电） 美国战争部高阶官员今天向国会表示，伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）系死于以色列空袭，并非美国军事行动一部分。

美国战争部政策次长柯伯吉（Elbridge Colby），今天在参议院军事委员会作证时表示，击毙哈米尼及其他伊朗高阶领导人的空袭，并非美国军事行动的一部分。

议员追问政权更替是否为美国军事行动目标时，柯伯吉称「那些是以色列的行动」。

美国总统川普曾在社群媒体表示，哈米尼「无法躲避我们的情报与高度精密追踪系统」，「与以色列密切合作下，他，或与他一同被击毙的其他领导人，对此无能为力。」

国务卿卢比欧（Marco Rubio）昨天表示，华府是在得知以色列准备发动攻击后才采取行动，暗示美国角色较为被动，而非更广泛计画的一部分。

柯伯吉在国会中说：「这场军事行动的目标…聚焦于处理伊朗对我们、我们的基地、我们的部队等投射军事力量的能力，以及对区域内外盟友与伙伴的威胁。」他主张这些是「范围明确且合理，可达成的目标」。

参议院军事委员会民主党首席里德（Jack Reed）追问击杀伊朗最高领袖如何符合上述目标时，柯伯吉重申，他「谈的是美国军事行动目标」，针对领导阶层的攻击是以色列的行动。

尽管川普公开呼吁伊朗人民把握「前所未有的机会」推翻政府，柯伯吉仍表示，美国军事行动的重点在于削弱伊朗投射军武的能力，而非直接寻求政权更替。