美国宣布减少驻军后 北约测试东翼战备能力

2 分钟

（法新社阿尔巴尤利亚4日电） 北大西洋公约组织（NATO）成员的法国与罗马尼亚，最近在罗马尼亚中部河川举行大规模演习，时值美国上周宣布将从当地撤出部分兵力。

这场筹画多月的演习，被视为北约成员间的「整合演习」，旨在展现面对俄罗斯威胁时，北约在东翼战线快速提升战备的能力。

自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，罗马尼亚因与乌克兰接壤长达650公里，战略地位日益重要。法国随后在当地部署近1500名士兵，这次演习更将兵力增加1倍，状况如果危急，更可扩充至5000人。

这场联合军演名为「达契亚之秋」（Dacian Fall），自10月20日举行至11月13日，由法国领导的法国、比利时、卢森堡与西班牙部队，将与罗马尼亚士兵共同演练炮兵实弹射击与坦克作战。

参与这次演习的法国第7装甲旅旅长杜陈（Maxime Do Tran）表示，「我们必须展现融入北约师团的能力。」

杜陈补充说，这次在罗马尼亚全境举行的演习符合「北约实际防御计划」，旨在彰显北约「战略团结」。

关于美国宣布将从北约东翼撤出部分兵力，罗马尼亚将军陶玛（Dorin Toma）表示，从军事角度而言「这不会改变任何事情」，因为美国2022年已表明，随时都可于短期内在罗马尼亚部署大量资源。

罗马尼亚国防部上周表示，将有900至1000名美军留在驻地，低于目前部署的1700人。