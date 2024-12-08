美国家安全顾问警告 伊斯兰国恐在叙利亚死灰复燃

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（法新社洛杉矶7日电） 美国国家安全顾问苏利文今天表示，现阶段而言，美国在叙利亚的优先要务是确保当地冲突不会助长好战组织「伊斯兰国」死灰复燃，或引发「人道灾难」。

苏利文（Jake Sullivan）在加州锡米谷（Simi Valley）一场雷根国防论坛（Reagan National Defense Forum）举办的活动上表示，叙利亚长期内战先前的几个阶段，「最糟时，我们见到伊斯兰国快速回到台面」。

苏利文表示，叙利亚事态发展的外溢效应「令人担忧」，特别是伊斯兰国（ISIS）死灰复燃的问题。目前的优先要务是确保「叙利亚战事不会导致伊斯兰国死灰复燃」。他说：「我们自己将直接采取行动，并与『叙利亚民主力量』（Syrian Democratic Forces，SDF）、库德人合作，确保这种情况不会发生。」

苏利文指出，即将卸任的美国总统拜登正努力确保以色列、约旦、伊拉克等区域伙伴的「强大与安全」。他说：「这些国家可能会面临叙利亚局势的外溢效应，我们时时与他们保持联系」。

苏利文说，华府也在提高警觉，力阻当地出现人道灾难，「无论是在平民、挽救生命的必需品，还是在保护叙利亚宗教与少数民族等方面」。

「当然，发生这样的事，伊斯兰国会趁虚而入。我们已经看到有关伊斯兰国试图…在一定程度重组的通报。」

目前在法国巴黎访问的美国总统当选人川普，已警告美国切勿介入叙利亚，他称这个国家「一团糟」，「不是我们的朋友」。

川普在他「真实社群」（Truth Social）社群平台表示，「这不是我们的战争」。

苏利文在回应川普的言论时表示同意，他说：「美国不会…以军事介入叙利亚内战。」