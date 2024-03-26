美国巴尔的摩大桥遭撞断 消防局：恐有多达20人落水

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（法新社华盛顿26日电） 美国马里兰州巴尔的摩市（Baltimore）的凯伊桥（Francis Scott Key Bridge）今天凌晨遭货轮碰撞后坍塌，消防局表示，恐有多达20人落入河中。

法新社报导，巴尔的摩消防局（Baltimore Fire Department）主管卡特莱特（Kevin Cartwright）告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「据我们了解，目前可能有多达20人和多部车辆还在帕塔普斯科河（Patapsco River）中。」

卡特莱特还说，当局正在处理这宗涉及多个机构的大型伤亡事件。

「纽约时报」（The New York Times）报导，根据美国国家海洋暨大气总署（National Oceanic and Atmospheric Administration），巴尔的摩港目前水温约为摄氏9度左右，落水人员有失温之虞。

凯伊桥当地时间凌晨1时30分左右遭一艘大型货船碰撞，随即起火并断裂崩塌，据称有十多辆汽车落水。

巴尔的摩海岸防卫队分部警官魏斯特（Matthew West）稍早表示，大桥是被一艘悬挂新加坡国旗、长约289公尺的货轮DALI号所撞。

航运网站MarineTraffic资料显示，该艘货轮今晨停在凯伊桥下，原订于凌晨1时出发驶往斯里兰卡的可伦坡。