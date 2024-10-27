美国总统大选倒数 蜜雪儿欧巴马站台助阵贺锦丽

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（法新社密西根州卡拉马朱26日电） 美国总统大选倒数10天，民主党总统候选人贺锦丽今天请到前第一夫人蜜雪儿．欧巴马一起站台拉票，而共和党候选人川普则是在集会中把火力对准移民。

贺锦丽（Kamala Harris）和川普（Donald Trump）同天在密西根州造势。密西根州与威斯康辛州、宾州都属民主党「蓝墙」（Blue Wall），有可能是这次11月5日总统大选胜负关键。

共和党方面，川普在集会上对贺锦丽发动恶毒的人身攻击，并不实指控她推动「开放边境」移民政策。

川普说：「她是个蠢蛋，这个人不能当总统。」

「她会摧毁我们的国家，每个人都知道，没有人尊重她。」他还说：「美国现在是被占领的国家。贺锦丽毁了它，我们将予以修复。」

民主党方面，贺锦丽在德州与美国流行乐天后碧昂丝（Beyonce）在集会同台后，接下来将与人气不坠的前第一夫人蜜雪儿．欧巴马（Michelle Obama）在密西根州卡拉马朱（Kalamazoo）的造势活动中合体。

造势活动之前，贺锦丽先参观了密西根州波提吉（Portage）的私人诊所，并会见医生、医护人员和医学院学生，把焦点着重在共和党较弱的堕胎权议题上。

贺锦丽对记者表示：「因为川普，因为他在联邦最高法院的所作所为，我们现在正在美国看到一场医疗危机。」她指的是川普于总统任内任命3位大法官，导致保守派大法官占多数的联邦最高法院于2022年推翻具里程碑意义的「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）判决，把堕胎监管权交还各州政府。

川普与贺锦丽目前民调声势不分轩轾；此外，美国目前已超过3800万选民完成提前投票。