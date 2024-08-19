美国总统大选将至 亲俄假媒体伪造新闻

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（法新社华盛顿18日电） 美国总统大选将近，亲俄罗斯网站伪装成美国「新闻」媒体，谎称民主党密谋暗杀共和党总统候选人川普，但这些报导并未提供任何佐证。

上述例子即是煽动性谎言利用人工智慧生成的假入口网站传播不实讯息。

假消息研究人员表示，近月来激增了数百家假媒体，数量超过美国报纸的网站。随着美国大选升温，这种趋势正侵蚀民众对传统媒体的信任。

这些假网站主要仰赖廉价且广为使用的人工智慧工具，助长两极化或不实内容大量传播。

美国官员警告，俄罗斯与伊朗等外国势力正加紧干预11月5日举行的美国大选。

本月稍早，大批伪装成独立地方新闻网站所构成的网络散播谣言，称民主党是7月企图暗杀川普的幕后黑手。这个网络拥有者是前美国陆战队员度根（John Mark Dougan），他在佛罗里达州面临敲诈勒索与窃听指控时逃往俄罗斯。

这些网路文章引用所谓前总统欧巴马和1名民主党策士的私下谈话录音，内容模仿欧巴马的声音说，「除掉川普」将确保「选赢任何共和党候选人」。

总部位于美国的假资讯监管机构「新闻守门人」（NewsGuard）引述使用多种检测工具分析的研究，并参考数位鉴识专家的意见后表示，这段录音是由人工智慧生成。

这段假录音似乎源于不起眼的网站DeepStateLeaks.org上的一篇文章，标题为「企图暗杀川普的幕后黑手是民主党高层；欧巴马了解细节」。

这段录音透过度根的171个假新闻网站网络向外传播，这些网站名称有模有样，例如「亚特兰大灯塔报」（Atlanta Beacon）、「亚利桑那观察家报」（Arizona Observer），并引用DeepStateLeaks作为消息来源。

「新闻守门人」表示，这些文章似乎是同一则报导的人工智慧改写版本。