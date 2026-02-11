美国拟派200名美军赴奈及利亚 协助训练当地部队

（法新社华盛顿10日电） 西非国家奈及利亚与美国官员今天表示，美国将派遣200名部队前往奈及利亚，以训练奈及利亚武装部队对抗圣战组织。

此举显示华府正加强与奈及利亚的军事合作。

奈及利亚国防总部发言人乌巴（Samaila Uba）告诉法新社：「我们正获得美军协助进行训练与技术支援。」

「华尔街日报」（Wall Street Journal）率先报导了这次部署行动。在此之前，美国已有一支小队伍在当地协助奈及利亚人进行空袭瞄准。

华尔街日报指出，预计在未来几周内抵达的增援部队将提供「训练与技术指导」，包括协助奈及利亚的对应人员协调同时涉及空袭与地面部队的行动。

美军非洲司令部（U.S. Africa Command）发言人向法新社证实了报导的细节。

奈及利亚因国内不安全情势而一直面临来自美国的外交压力，美国总统川普曾将这样的情势形容为对基督徒的「迫害」与「种族灭绝」。

尽管确实有基督徒被特定针对的案例，但穆斯林也同样遭到大规模杀害。川普的阿拉伯与非洲事务高阶顾问布洛斯（Massad Boulos）去年曾表示，博科圣地（Boko Haram）和伊斯兰国（Islamic State）「杀害的穆斯林比基督徒还多」。

奈及利亚当局驳斥了在奈及利亚存在基督徒迫害的指控，这种说法长期以来被美国宗教右派所使用。

独立分析人士也持相同看法。他们指出，这更广泛地反映出国家在治理不彰的乡村地区时，未能有效遏止来自圣战组织和武装帮派的暴力。