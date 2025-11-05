美国政府关门36天破纪录 史上最长停摆

（法新社华盛顿4日电） 美国政府停摆今天迈入第36天，打破2019年总统川普（Donald Trump）首任期间创下的35天关门纪录，成为美国史上最长的一次。

自国会未能批准9月30日之后的联邦预算以来，联邦机关运作停滞，冲击逐渐扩大，包括协助数百万美国人购买食品支出的福利计画也陷入停摆，民众的痛苦日益加剧。

近期国会寻求脱困方案首见曙光，但目前约有140万名联邦员工，包括空中交通管制员与国家公园管理员，仍被迫放无薪假或无薪工作。

在停摆将创新纪录的前几小时，川普政府警告，如果危机延烧到第6周后，全国机场将陷入混乱。人力不足让机场运作受阻，部分空域甚至可能关闭。

美国运输部长达菲（Sean Duffy）今天在费城记者会上表示：「民主党人士，如果你们让这场僵局再拖1周，你们就会看到全面混乱，大量航班延误。」

「你们会看到大量取消航班，甚至可能关闭部分空域，因为我们实在无法应付，没有足够的空中交通管制员。」

美国汽车协会（AAA）预测，今年感恩节将创下国内航空旅游新高，11月27日假期预计有580万人搭机。

超过6万名空中交通管制员及运输安全局（TSA）人员正在无薪上班。白宫警告，缺勤率上升恐导致机场报到大乱。