美国最大军事基地名称改回布拉格堡

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿10日电） 美国国防部长赫格塞斯今天把美国最大军事基地的名称改回布拉格堡，撤销了前政府的变革，国防部称此名是为了记念二战英雄布拉格，而非内战期间支持奴隶制度的将领布拉格。

赫格塞斯（Pete Hegseth）签署改回旧名的命令后，在社群媒体X平台发文说：「布拉格（Bragg）回来了！」

他上传一段影音说：「我下令军方把北卡罗来纳州自由堡（Fort Liberty North Carolina）改回北卡罗来纳州布拉格堡（Fort Bragg North Carolina）。」

美国国防部发声明表示，这个基地是以第二次世界大战的英雄士兵罗兰．L．布拉格（Roland L. Bragg）命名，以表彰他在「突出部之役」（Battle of the Bulge）期间彰显的卓越勇气。

北卡的基地原先是在1918年因记念布莱克斯顿．布拉格（Braxton Bragg）而命名布拉格堡。

布莱克斯顿．布拉格是美国内战期间吃败仗的南方邦联军（Confederate Army）将领，1863年的「查特怒加之战」（Battle of Chattanooga，或译查塔努加战役）南军失利之后，布莱克斯顿．布拉格被解除指挥官的职务。

赫格塞斯拍板改回旧名，废止了美国总统川普（Donald Trump）前任拜登（Joe Biden）的做法。包括布拉格堡被改名为自由堡在内，美国有一连串军事设施不再以1861至1865年内战期间支持南方的人物命名。

川普政府还盯上民主党籍前总统主政期间执行的其他改名，包括把美国最高峰迪纳利山（Denali）改回以往的麦金里山（Mount McKinley）。

2015年，当时的美国总统欧巴马（Barack Obama）正式承认，这座位于阿拉斯加州的山峰称之为迪纳利山，数个世纪以来阿拉斯加原住民就是这么称呼它。