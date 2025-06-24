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美国最高法院放行 川普政府暂可将移民遣送第3国

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（法新社华盛顿23日电） 美国最高法院今天在意见不一的情况下，为总统川普政府恢复将无证移民遣送到第3国铺路。

保守派大法官占多数的最高法院发布一项未署名的命令，以回应司法部紧急声请，要求解除下级法院对所谓第3国遣送行动的暂缓执行令。

最高法院未解释为何做此裁决，有3位自由派大法官持不同意见。

原案对第3国遣送行动提出异议，现在将由上诉法院审理，但最高法院的这项裁决允许川普政府目前暂时继续遣送。

联邦地区法院法官墨菲（Brian Murphy）曾在今年4月下令第3国遣送行动暂停，称移民未获得「有意义的机会」来对他们遭受的驱逐行动提出异议，并说他们应至少有15天可提出异议，并提供证据证明他们被驱逐后是否可能面临酷刑或死亡风险。

原案涉及8名男子的遣送行动，包括2名缅甸人、2名古巴人、1名越南人、1名寮国人、1名墨西哥人和1名南苏丹人，美国有关当局称他们是遭定罪的暴力罪犯。

墨菲下令时，他们正被载到饱受战争蹂躏的贫穷国家南苏丹，之后一直被关押在吉布地（Djibouti）的美国军事基地。

川普政府曾辩护说，第3国遣返行动有其必要，因为一些被驱逐对象的祖国往往拒绝接受他们。

撰写不同意见书的大法官索托玛约（Sonia Sotomayor）指控川普政府「公然违法」，「让成千上万人暴露于酷刑或死亡的风险」。

美国国土安全部则表示乐见最高法院的裁决，称这是「美国人民安全与保障的一项胜利」。

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