美国最高法院解除禁令 允川普引用战时法驱逐移民

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（法新社华盛顿7日电） 美国最高法院今天解除一项下级法院命令，这项命令禁止根据一条战时法律驱逐无证移民，形同总统川普政府的一大胜利。

最高法院以5比4的结果通过裁定，将允许川普政府恢复目前暂时被联邦地区法院法官挡下的驱逐行动。

川普援引过去仅在战争期间动用的外国敌人法为依据，围捕疑似委内瑞拉黑帮「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua）成员，并将他们立即遣送到萨尔瓦多戒备森严的监狱。

共和党籍的川普在竞选期间承诺要驱逐数以百万计无证移民，他今天在社群媒体「真实社群」（Truth Social）贴文中肯定最高法院的裁定。

川普写道：「最高法院维护了我国法治，允许任何一位总统能够保卫我们的边境，并保护我们的家庭和国家本身…今天是美国司法的伟大一天！」

载着委内瑞拉移民的飞机今年3月15日被送往萨尔瓦多后，联邦地区法官波斯博格（James Boasberg）发布禁制令，阻止当局根据外国敌人法继续用飞机送走遭驱逐人士。

最高法院解除波斯博格的暂时禁制令，主要是基于与地点有关的技术性理由；提起诉讼要阻止自己被驱逐的移民在德州，波斯博格的案件却是在华府审理。

与此同时，最高法院也表明，依据外国敌人法被列为驱逐对象的移民也有权享有某种形式的正当程序。

最高法院指出：「在这项命令发布日后，依据外国敌人法遭拘留者必须收到通知，告知他们将依法遭到驱逐。」

最高法院表示：「依据外国敌人法被下达驱逐命令的被拘留者有权收到通知，并应有机会对他们的驱逐处分提出挑战…唯一的问题是要由哪个法院审理这项挑战。」