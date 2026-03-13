美国期中选举逼近 两党抢推住房政策争取选民支持

（法新社华盛顿12日电） 美国联邦参议院今天以压倒性票数通过一项跨党派住房法案，目的在增建平价住宅。这项立法胜利难得一见，国会议员希望藉此向忧心生活成本上升的选民宣传政绩。

随着美国11月期中选举接近，共和、民主两党都急于向选民证明他们正着手解决住房负担危机。不过，这项法案在联邦众议院的前景仍存在不确定性。

「21世纪住房之路法案」（21st Century ROAD to Housing Act）在参院以89票对10票通过，反映出全美各地房租与房价飙升引发的广泛忧虑。

民主党籍参议员、银行委员会首席成员华伦（Elizabeth Warren）表示：「这项具有里程碑意义的跨党派法案，将透过在全国各地社区建造更多住房，来解决这场危机的肇因。」

除了提供兴建新住宅的激励措施外，法案还包含多项计画，例如将废弃建筑改建为住宅，以及提供补助翻修现有房产。

不过，这项法案在众院面临不确定的未来。部分保守派共和党人表示反对，并警告参院版本可能需要大幅修改。

众议院自由党团（House Freedom Caucus）成员批评法案中的部分条款，包括限制机构投资者购买独栋住宅，以及文本中纳入的暂时禁止发行央行数位货币（CBDC）等条款。

众院议长强生（Mike Johnson）已告知众院共和党人，两院可能需要进行正式协商，以调和不同版本法案。这一过程可能使法案延后数周。

众院今年稍早曾以跨党派支持通过自己的住房法案，但共和党领袖表示，参院版本在若干关键方面与众院版本存在差异。

白宫已表态支持参院的立法。不过，由于美伊战争等议题主导华府政治议程，住房政策一直难成焦点。

川普坚称，在国会通过这项法案前，他不会签署任何新法案。不过，只要总统没有否决，法案仍可能在未经签署下生效。

强生本周稍早在参议院发言时表示：「这项法案提出了真正可行的解决方案，将促进新住房建设、降低房价，并增加可负担住宅的供给。」（编译：徐睿承）