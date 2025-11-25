美国民主党人吁军人拒非法命令 五角大厦扬言军法审判

（法新社华盛顿24日电） 美国五角大厦今天表示，正在考虑对民主党籍联邦参议员、前太空人凯利（Mark Kelly）提起军法审判，因为他出现在一支影片中，敦促部队拒绝非法命令。

五角大厦的调查，标志着总统川普政府对6名具军事或情报背景的民主党人的反击行动出现非比寻常的升级。这6人参与了这支在网路上疯传的影片。

凯利曾是战功彪炳的海军战斗机飞行员，也是指挥「奋进号太空梭」（Space Shuttle Endeavour）最后一次飞行任务的前太空人。他反击表示，自己不会被恫吓，也不会「被恶霸噤声」。

五角大厦曾威胁要将这位亚利桑那州联邦参议员召回现役，以便根据「统一军法典」（Uniform Code of Military Justice）面临军法审判。

官员们援引禁止干预军队凝聚力的法律，指出凯利可能已破坏「军队的忠诚、士气或良好秩序与纪律」。

五角大厦公开威胁现任国会议员是极不寻常的举动。在川普今年重返白宫前，五角大厦长期以来对公开的政治活动都相当排斥。

这支于21日发布的影片呼吁军方「拒绝非法命令」，片中除了凯利，还有密西根州联邦参议员丝拉金（Elissa Slotkin）及4名联邦众议员。

这些民主党人并未具体说明他们指的是哪些命令，但川普已下令国民兵（National Guard）进入多个美国城市，以遏制他所谓的猖獗动乱。

在海外，川普下令对加勒比海与东太平洋上疑似的毒品走私船只进行打击，造成超过80人丧生，专家称这些行动是非法的。

战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）将这些民主党人称为「煽动叛乱六人组」（Seditious Six），并称他们的影片「卑劣、鲁莽且不实」。

他指控凯利为军队带来「耻辱」，称他在提及自身军阶的情况下直接对部队发表言论，让这些话语带有一种权威感。

但分析人士与凯利的支持者警告，此举可能适得其反，反而在凯利可能参选2028年总统大选前拉抬他的声势。

凯利贴出一张他获得许多军事勋章的照片，并简述他在海军与美国国家航空暨太空总署（NASA）的职业生涯。

他说：「如果这是为了恫吓我及其他国会议员，让我们无法善尽职责、追究本届政府的责任，那是不会得逞的。」

「我为这个国家付出这么多，不会被那些更在乎自身权力而非捍卫宪法的恶霸噤声。」