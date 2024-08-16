美国民主党全代会8/19召开 拜登从巨星变暖场

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（法新社华盛顿16日电） 短短几周前，美国总统拜登还预计会是民主党全国代表大会（Democratic National Convention）的主角，但经历残酷的政治挫折后，他已成为副总统贺锦丽的暖场嘉宾。

对于81岁的拜登（Joe Biden）这样有自尊心的人来说，19日在芝加哥（Chicago）的党内大会首日发表演讲时，心中难免会涌起复杂的情绪。

尽管仍对退出总统大选耿耿于怀，拜登将试图平衡自己的感受，帮助他的副手现任副总统贺锦丽（Kamala Harris）在11月打败共和党总统候选人川普（Donald Trump）。

非营利公共政策研究机构「布鲁金斯研究所」（Brookings Institution）资深研究员盖尔斯顿（William Galston）表示，随着贺锦丽即将在22日正式接受民主党提名成为总统候选人，拜登的现身将像「为泰勒丝（Taylor Swift）开场」。

盖尔斯顿告诉法新社：「这不会是场轻松的演说。」

但像所有美国总统一样，拜登将目光放在历史定位上，他知道确保其遗绪最可靠的方法就是透过贺锦丽。

盖尔斯顿说：「我相信他明白，如果贺锦丽成功当选，他的总统任期被视为成功的机会将大幅提升。」 川普毫不犹豫地嘲笑前对手拜登不再是主角，他14日在一场集会中表示：「礼拜一（19日），那是最糟的一天。他们甚至不给他一个好的演讲时间。」

自拜登因为与川普进行辩论时的灾难性表现、令人震惊地于7月21日宣布退选以来，他便刻意退居次位，将镁光灯让给贺锦丽。 有时，拜登会对自己50年政治生涯突然结束表现出轻松的态度。

拜登14日在一场活动中开玩笑地对网红说：「我邀请你们来白宫是因为我在找工作。」

但他有时也会流露出挫败感。

据报导，拜登对美国前众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）促使他退选感到愤怒，他也对前总统欧巴马（Barack Obama）没有给予他更多支持而感到失望。