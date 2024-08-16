立足瑞士 报道世界
登录

美国民主党全代会8/19召开 拜登从巨星变暖场

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社华盛顿16日电） 短短几周前，美国总统拜登还预计会是民主党全国代表大会（Democratic National Convention）的主角，但经历残酷的政治挫折后，他已成为副总统贺锦丽的暖场嘉宾。

对于81岁的拜登（Joe Biden）这样有自尊心的人来说，19日在芝加哥（Chicago）的党内大会首日发表演讲时，心中难免会涌起复杂的情绪。

尽管仍对退出总统大选耿耿于怀，拜登将试图平衡自己的感受，帮助他的副手现任副总统贺锦丽（Kamala Harris）在11月打败共和党总统候选人川普（Donald Trump）。

非营利公共政策研究机构「布鲁金斯研究所」（Brookings Institution）资深研究员盖尔斯顿（William Galston）表示，随着贺锦丽即将在22日正式接受民主党提名成为总统候选人，拜登的现身将像「为泰勒丝（Taylor Swift）开场」。

盖尔斯顿告诉法新社：「这不会是场轻松的演说。」

但像所有美国总统一样，拜登将目光放在历史定位上，他知道确保其遗绪最可靠的方法就是透过贺锦丽。

盖尔斯顿说：「我相信他明白，如果贺锦丽成功当选，他的总统任期被视为成功的机会将大幅提升。」 川普毫不犹豫地嘲笑前对手拜登不再是主角，他14日在一场集会中表示：「礼拜一（19日），那是最糟的一天。他们甚至不给他一个好的演讲时间。」

自拜登因为与川普进行辩论时的灾难性表现、令人震惊地于7月21日宣布退选以来，他便刻意退居次位，将镁光灯让给贺锦丽。 有时，拜登会对自己50年政治生涯突然结束表现出轻松的态度。

拜登14日在一场活动中开玩笑地对网红说：「我邀请你们来白宫是因为我在找工作。」

但他有时也会流露出挫败感。

据报导，拜登对美国前众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）促使他退选感到愤怒，他也对前总统欧巴马（Barack Obama）没有给予他更多支持而感到失望。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
18
54 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
49
29 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
65 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团