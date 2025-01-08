美国洛杉矶野火烧毁千栋建筑至少2死 影视名人仓皇撤离

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（法新社洛杉矶8日电） 美国消防官员今天表示，洛杉矶郊区高级社区「太平洋断崖」野火肆虐，烧毁约1000栋建筑物。这场大火至少造成2人死亡，影响成千上万人，就连世界知名影视名人也仓皇撤离。

法新社报导，洛杉矶郡消防队长马洛尼（Anthony Marrone）告诉记者：「我们有超过5000英亩土地被烧毁，而且火势正在蔓延…我们估计有1000栋建筑物被摧毁。」

大火吞噬洛杉矶郊区高级社区「太平洋断崖」（Pacific Palisades）逾5000英亩土地，该社区景色优美，位处洛杉矶以东，座落在滨海城镇圣塔蒙尼加（Santa Monica）及马利布（Malibu）之间，许多影视及乐坛明星的住家位于当地。

曾荣获艾美奖（Emmy Awards）的男星詹姆斯伍德（James Woods）在社群媒体X上分享的一段影片显示，当他准备撤离时，火焰吞没他家附近的树木和灌木。

电影「星际大战」（Star Wars）中饰演「路克天行者」（Luke Skywalker）的男星马克汉米尔（Mark Hamill）则在社群媒体Instagram告诉粉丝，他昨天已撤离位于马利布的住家。

当大火昨天于「太平洋断崖」开始蔓延时，住在当地的1984年喜剧「金牌警校军」（Police Academy）演员史帝夫古坦柏格（Steve Guttenberg）见义勇为，帮助其他民众撤离。

根据Instagram贴文，家庭剧「这就是我们」（This Is Us）女星曼蒂摩尔（Mandy Moore）也是撤离的居民之一，当时她带着小孩与宠物离开当地。