美国特使：以色列叙利亚领袖达成停火协议

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（法新社华盛顿18日电） 美国特使巴瑞克今天表示，在以色列数天前对叙利亚发动空袭后，两国领袖已达成停火协议，巴瑞克还呼吁遭战争蹂躏的叙利亚境内各方放下武器。

美国驻土耳其大使暨叙利亚事务特使巴瑞克（Tom Barrack）指出，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和叙利亚新任领袖夏拉（Ahmed al-Sharaa）「已达成停火协议」，并获得邻国叙利亚及约旦支持。

巴瑞克在社群媒体X上写道：「我们敦促德鲁士族（Druze）、贝都因族（Bedouin）和逊尼教派（Sunnis）放下武器，与其他少数族群共同打造一个全新且团结的叙利亚身分认同，和邻国一起和平繁荣。」

以色列16日在叙利亚首都大马士革执行大规模空袭行动，包括轰炸军队总部。

以色列表示，此举旨在保护德鲁士族群。德鲁士族群先前与贝都因人在叙利亚南部的斯威达（Sweida）地区爆发致命冲突，而这个族群在以色列境内亦有一定分布。

部分外交官员和分析家认为，在夏拉的伊斯兰主义部队去年12月推翻长期统治、与伊朗结盟的巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）后，以色列正趁机对宿敌叙利亚造成最大破坏。