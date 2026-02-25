美国电视主播贾斯礼 悬赏百万美元寻找失踪母亲

（法新社华盛顿24日电） 美国国家广播公司（NBC）晨间新闻节目「今日秀」（Today）共同主持人萨凡纳．贾斯礼（Savannah Guthrie），今天表示其家属现正悬赏最高100万美元，徵求能够提供线索、协助寻回其失踪母亲的人士。

贾斯礼的母亲，84岁的南西．贾斯礼（Nancy Guthrie）24天前遭人绑架。她自亚利桑那州土桑市（Tucson）住家失踪以来，警方束手无策，影响持续冲击社会。贾斯礼坦言，母亲如今可能已经死亡。

尽管警方已紧急搜寻这名长者，但至今仍未能锁定任何嫌疑人。

贾斯礼在IG发文时强忍泪水，表示已与姊姊及弟弟接受母亲可能已经离世的事实。

贾斯礼说：「我们知道她可能已经失踪，或许已经离开我们。」

但贾斯礼补充说，家人需要一个交代。

贾斯礼表示：「我们需要她回家。因此，我们决定提供最高100万美元（约新台币3100万元）的家庭悬赏，给任何能提供资讯、帮助我们寻回她的人。」

她说：「一定有人知道些什么，能够带她回家。一定有人知道。」

调查人员已提供10万美元悬赏，徵求可协助确认这名老妇下落或逮捕绑匪的资讯。

美国联邦调查局（FBI）已公布1名戴面罩人士，在绑架当晚接近贾斯礼住家的照片与影片，但仍未能确认嫌犯身分。

皮玛郡（Pima County）警长纳诺斯（Chris Nanos）上周表示，调查人员已排除南西．贾斯礼家属涉入其失踪案的可能。