美国监管机构 表决推动禁用中国实验室认证

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（法新社华盛顿30日电） 美国监管机构今天表决推动一项提案，内容旨在实质禁止中国实验室为拟在美国使用的电子设备进行测试，这些设备包括智慧型手机与相机。

美国联邦传播委员会（FCC）去年已禁止由「外国对手」拥有或控制的实验室检测销往美国的电子产品。FCC表示，目前表决推动的这项新提案，旨在「优先考量国家安全」。

这项提案如获通过，美国对中国电子产品的限制范围将较以往更大。

FCC估计，美国约75%的认证设备是在中国认证实验室完成检测。

FCC表示，最新提案内容将禁止认可那些「未与美国签署相互承认协议或其他同等互惠贸易协定」之国家的测试实验室与认证机构。

根据FCC网站，中国并未签订此类协议。

若提案最终通过，经这类实验室测试与认证的产品，将在新规实施后的2年内逐步退出市场。

FCC近年来持续采取措施，将中国实体排除在美国供应链之外。

今年3月，FCC也以国家安全为由，并未核准一批由外国制造的新型消费级路由器。

企业必须为它们的新型路由器先向美国主管机关申请豁免。

FCC今天同时表示已通过一项命令，将为在可信任实验室，也就是在美国或「对等国际地点」测试的设备，建立一套快速审查机制。