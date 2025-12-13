美国称泰柬同意停火后 柬主张泰军轰炸未歇

（法新社柬埔寨班提米安夏省13日电） 尽管美方稍早宣称，泰国与柬埔寨已同意停火，但柬埔寨今天主张，在川普宣布此事过后数小时，泰国仍继续轰炸柬国领土。

美国总统川普（Donald Trump）本月12日表示，他已与泰国总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）及柬埔寨总理洪马内（Hun Manet）通话，而泰、柬已同意即日起「停止一切射击」。在双方交火进入第5天后，川普与两国领袖通话，试图挽救他今年稍早促成的停火协议。

泰国与柬埔寨因为长年的边境问题，自本月8日以来又爆发新一波冲突，已造成至少20人死亡。这是自7月发生5天冲突以来，最激烈的战斗。而双方都谴责另一方重燃战火。

柬埔寨国防部在社群平台X发文主张，「今天，泰国军方两架F-16战机，向数个目标投掷7枚炸弹…泰国军机尚未停止轰炸」。

而阿努廷与川普通话过后表示，「必须向全世界宣布，柬埔寨将遵守停火协议…违反协议的一方需要负责收拾状况，而非受害的一方。」阿努廷也补充，与川普的通话「很顺利」。

美国、中国与担任东南亚国家协会（ASEAN）轮值主席国的马来西亚曾于7月斡旋，促成泰柬双方在历经5天激战后达成停火协议。