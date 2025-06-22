美国空袭伊朗 重点与可能发展一次看

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（法新社华盛顿21日电） 美方今天宣布已空袭伊朗多处核设施，并被美国总统川普描述为「非常成功的攻击」。法新社统整目前已知的情形，以及未来的可能发展。

川普在此之前已花了数周时间寻求以外交途径，与德黑兰当局达成新协议，以取代川普2018年在第一任期内退出的核协议。不过，他后来支持以色列自本月中旬以来，攻击伊朗核设施与军方高层的行动。

● 打击目标

川普表示，美国已经打击福尔多（Fordo）、纳坦兹（Natanz）、伊斯法罕（Isfahan）共3处伊朗主要核设施，其中福尔多遭到「满载炸弹」的袭击。

福尔多燃料浓缩厂在违反联合国决议的状况下建成，座落于伊朗中部圣城科姆（Qom）附近一座山下，能容纳约3000台离心机。

离心机用于铀浓缩，其用途涵盖民用与军事，若要制造核武，则必须把铀浓缩到高纯度。

福尔多核设施位于地下深处，对于缺乏深层贯穿该设施弹药的以色列部队而言构成挑战；纳坦兹是伊朗主要的铀浓缩设施，拥有近70组离心机组；而伊斯法罕则设有铀转换及核燃料制造设备。

● 美军使用的弹药

川普并未言明这次攻击使用的弹药，不过外界推测很可能是用火力强大的3万磅（1万3600公斤）GBU-57打击福尔多，这种炸弹又被称为「巨型钻地弹」（Massive Ordnance Penetrator, MOP）。

美军表示，GBU-57炸弹的设计能在爆炸前贯穿地下60公尺，与大多数在接近或命中目标后立即引爆的飞弹与炸弹不同。

● 载着炸弹的军机

美军B-2幽灵轰炸机（B-2 Spirit）是唯一能装载GBU-57炸弹的飞机，这是一款能携带2枚GBU-57炸弹的长程匿踪轰炸机。

美国攻击伊朗之前，专门追踪航班的网站与美国媒体指出，数架B-2轰炸机已经从美国中部密苏里州的基地起飞。

根据美军的资讯，B-2轰炸机能在不加油的情况下飞行9600公里，设计目的是「突破敌方最先进的防御系统，以及威胁敌方最重要且戒备森严的目标」。

● 未来将如何？

川普呼吁伊朗「同意结束这场战争」，并宣称「现在是追求和平的时候」。

不过目前仍要观察美方攻击伊朗后，会促使德黑兰缓和冲突，或反而进一步扩大战事。

若伊朗选择扩大的话，可能会瞄准驻扎在中东的美军人员，或尝试关闭位在伊朗南部且乘载全球约1/5石油运输量的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。