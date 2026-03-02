美国第一夫人将主持安理会会议 时值伊朗战事正炽

（法新社联合国总部1日电） 美国第一夫人梅兰妮亚（Melania Trump），今天将在联合国安理会主持如何以教育促进世界和平的会议。她将是史上首位主持安理会会议的第一夫人，时值美国对伊朗发动攻击之际。

梅兰妮亚今天将主持一场由安理会召开的会议。此一会议行程早在上周即已公布，时间点早于美国对伊朗发动攻击之前。

梅兰妮亚办公室表示，她将「在联合国创造历史，于美国接任安理会主席国期间敲下会议木槌，强调教育在促进宽容与世界和平方面的重要角色」。

联合国发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）证实，梅兰妮亚出席的这场活动，将成为史上首次由第一夫人（或第一先生）主持的安理会会议。

曾经担任模特儿的梅兰妮亚是美国总统川普的第3任妻子，她过去曾涉足外交事务，尤其致力促成遭俄罗斯掳走的乌克兰儿童获释。

近年来，美国与联合国之间的政治与财政紧张情势升高，美国身为拮据的联合国最大金主，对本身角色多所不满。

观察人士表示，川普有意以所谓「和平理事会」（Board of Peace）与安理会区隔。「和平理事会」上个月在华盛顿举行首次会议，川普在会中表示联合国未能完成其使命，多国亦承诺提供资金与人力协助重建加萨（Gaza）。

川普自去年重返白宫以来，已撤回美国对多个联合国主要机构的支持，例如世界卫生组织（World Health Organization）。

国际危机组织（International Crisis Group）联合国事务主管福尔蒂（Daniel Forti）说：「美国抵制多个处理儿童、教育与和平议题的联合国办公室，仅数月之后却又推动一场关于这些主题的会议，外交官们将意识到其中矛盾。」

福尔蒂表示：「梅兰妮亚在场时，多数安理会成员国预期『表现友好』，因为几乎没有人会为一场影响有限的联合国会议，冒着伤害与华盛顿双边关系的风险。」