美国等待伊朗回覆最新提案 中东战事最新发展一次看

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（法新社巴黎8日电） 美国与以色列联手攻打伊朗进入第70天，美军朝两艘试图违反美国对伊朗港口封锁令的伊朗籍油轮开火，使油轮失去动力。美国总统川普表示，正在等待伊朗回覆结束战争的最新提议。

以下是法新社汇整的中东战争最新情势。

●美军战机攻击两艘油轮

美国军方今天表示，美军朝两艘悬挂伊朗国旗的油轮开火，导致这两艘油轮失去动力，当时这两艘油轮试图违反美国对伊朗港口的封锁。 美军中央司令部（US Central Command）在社群平台X上表示，一架美国海军F-18「超级大黄蜂」（Super Hornet）战机「朝这两艘油轮的烟囱投掷精准弹药后使其失去动力，阻止这些不服从命令的船只进入伊朗」。贴文还附上打击画面。

自4月13日实施封锁以来，美军现在已强制拦截4艘据称企图违反封锁的船只。

●川普静待伊朗回应

美国总统川普今天晚间向媒体表示，他预期伊朗将在「今晚」对他提出的结束中东战争最新提议做出回应。

●欧洲应分担伊朗压力

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）敦促欧洲协助维护战略要地荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的安全。

他在与义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）会面后表示：「全世界必须开始自问，如果伊朗试图将控制一条国际水道常态化，大家愿意采取什么行动？我觉得这是不可接受的。」

他补充说：「如果美国加入北大西洋公约组织（NATO）的主要原因之一，是为了能够在欧洲部署部队，并将这些兵力投射到其他突发状况，现在，至少对一些北约成员国而言，情况已不再是如此，这就是一个问题，必须加以检视。」

●哈格岛外海疑现油污带

卫星影像显示，伊朗重要的石油出口码头哈格岛（Kharg Island）外海似乎出现油污扩散迹象。

非政府组织「冲突与环境观察组织」（Conflict and Environment Observatory）在社群平台X上表示：「原始来源仍不明，同时油污正往南漂移，看来不太可能获得妥善处理。」

●掌控荷莫兹如拥原子弹

伊朗最高领袖的顾问穆赫贝尔（Mohammad Mokhber）表示：「荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）所代表的机会，跟原子弹一样珍贵。」

他说：「事实上，手中握有一个让你能透过单一决策就影响全球经济的位置时，确实是一个重大契机。」

●阿联通报遭伊朗袭击

阿拉伯联合大公国今天表示，伊朗对阿联发动飞弹与无人机攻击，造成3人中度受伤。

●卡达首相会范斯 吁重启与伊朗谈判

卡达总理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）今天在华府会晤美国副总统范斯（JD Vance）时，呼吁重启与伊朗相关协议的外交努力。

穆罕默德与范斯会面时，双方讨论了由巴基斯坦主导在脆弱的停火协议下，斡旋促成永久和平的努力。

●真主党发动打击

黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）表示，已对以色列军事设施发射飞弹与无人机，以报复以色列最近对贝鲁特（Beirut）的袭击以及对南部的持续空袭。黎巴嫩有关当局今天表示，南部地区今天有11人丧命。

●沙乌地拒美军使用基地

两名沙乌地阿拉伯消息人士向法新社透露，沙乌地禁止美国使用其领空与境内基地，发动短暂试图重启荷莫兹海峡的行动。

不过，这些因讨论敏感议题而要求匿名的消息人士指出，华府仍可基于其他用途继续使用沙乌地领空与基地。

●欧盟禁止加收燃油费

随着中东战争引发燃油短缺疑虑，航空燃油成本持续攀升。欧洲联盟（EU）今天表示，航空公司不得向已购票的消费者额外加收燃料费。

同时，欧盟航空安全总署（EU Aviation Safety Agency）批准航空燃油Jet A。Jet A是美国生产的航空燃油，原本在欧洲仅用于自美国回程的航班。