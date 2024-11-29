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美国纽约梅西感恩节游行 雨中登场

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（法新社纽约28日综合外电报导）美国人通常会在感恩节与亲朋好友观看梅西感恩节大游行、美式足球赛和享用丰盛大餐，不过今年游行遭遇大雨。

尽管纽约下着大雨，人群仍然聚集在街头观看精美花车和巨型气球一路行进，最终抵达梅西百货公司（Macy’s）。

全美各地纷纷举行类似的感恩节庆祝活动。感恩节已有数百年历史，于1941年正式订在每年11月第4个星期四庆祝。

美国汽车协会（AAA）预计约有创纪录的8000万人在感恩节期间，以开车、搭飞机或其他交通方式旅行超过80公里。 但一场强烈风暴本周席卷全国各地，今天继续在纽约和波士顿等东北部地区带来大雨和降雪。

感恩节还有多场职业美式足球联盟NFL比赛，许多美国人会在大餐后一边打盹一边观看。

美国总统拜登正与家人在麻萨诸塞州南特基岛（Nantucket）一起度过总统任内最后一个感恩节，他参访了当地消防局，并与记者简短交谈。

当被问及他为哪些事物感恩时，82岁的拜登回答道：「我的家人、和平交接政权，以及感谢上帝的恩典，让我们能在中东取得更多进展。」

总统当选人川普则在社群媒体上发文表示：「祝所有人感恩节快乐，包括那些努力摧毁我们国家但惨败的激进左派疯子。」

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