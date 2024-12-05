美国联合健康保险执行长纽约遭枪杀 凶嫌逃逸

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（法新社纽约4日电） 美国联合健康保险公司（UnitedHealthcare）执行长汤普森今天在纽约市希尔顿饭店外遭一名蒙面歹徒枪杀，显然是有针对性的攻击。枪手随后骑自行车逃逸，全市警力展开追捕。

警方表示，现年50岁的汤普森（Brian Thompson）原订出席年度投资人会议，于清晨6时45分在希尔顿饭店（Hilton）外遭枪击身亡。枪手连开数枪后，骑着租来的自行车朝中央公园（Central Park）方向逃逸。

汤普森随后被紧急送往附近医院，但宣告不治。警方表示，枪手仍在逃，他们正在调查作案动机。犯嫌戴着口罩，背着灰色背包，先徒步逃离现场，随后骑上一辆电动自行车，驶入中央公园。

警方公布监视器影像显示枪手持枪，身穿连帽上衣。侦查人员悬赏1万美元（约新台币32万元）寻求线索抓捕该男子。

探长肯尼（Joseph Kenny）在记者会上表示：「目前尚不清楚这起谋杀案动机，但根据现有证据，受害者显然是被特意锁定的。不过，目前我们还不清楚原因。」

美国联合健康保险公司是美国价值数兆美元规模的医疗保健市场中的主要企业，除了提供职场保险外，还管理由各州预算资助的大型医疗计画，像是为老年人和低收入户提供的联邦医疗保险（Medicare）和联邦医疗补助（Medicaid）。

美国财经媒体CNBC报导，知情人士指称，犯嫌据描述使用带有消音器的枪枝。

肯尼未确认有关使用消音器的报导，他表示这将是调查的一部分，但他确认在现场找到一支手机。他还表示，汤普森显然没有任何保安人员随行。